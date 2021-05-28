Главный тренер сборной Швеции прокомментировал поражение в матче с чехами

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв ответил на критику шведских СМИ после очередного поражения на чемпионате мира — 2021 от чехов (2:4). Журналисты обвинили наставника в том, что он вовремя не взял тайм-аут.
«Нам не нужно было брать тайм-аут. Был момент, где у нас был реальный шанс забить. После этого я спросил у Оскара Линдберга об усталости. Он сказал, что не чувствует усталости.
У нас есть коммерческие перерывы, которые мы можем использовать в целях и отдыха, и построения игровых комбинаций. Тренер всегда хочет сохранить тайм-аут на конец матча.
Мы использовали коммерческие перерывы и пытались разобраться в том, что шло не так. Нам нужно было реализовывать свои моменты, чтобы не дать чехам вернуться в игру. В этом матче были мелкие детали, которые нам было нужно сделать лучше», — приводит слова Гарпенлёва Expressen.
После четырёх матчей сборная Швеции занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы A. В следующей встрече шведы сыграют с командой Великобритании 28 мая в 16:15 мск.
По итогам группового этапа по четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфиналы.
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