Коллекционную карточку Гретцки продали за $ 3,75 млн

Коллекционная карточка с изображением легендарного форварда Уэйна Гретцки компании O-Pee-Chee была продана на аукционе Heritage Auctions. Покупатель заплатил за карточку $ 3,75 млн, сообщает ESPN.
Карточка Уэйна Гретцки
Это — новый рекорд за карточку хоккейного игрока. Предыдущий рекорд составлял $ 1,29 млн. Он также был установлен при продаже карточки Гретцки на том же аукционе.
«Лишь несколько карточек были проданы за аналогичные космические суммы. Это карточки таких легенд, как Леброн Джеймс, Майкл Джордан и других. Логично, что теперь в одном ряду с ними находится и величайший хоккеист всех времён», — сказал вице-президент компании Heritage Sports Дэн Имлер.
Гретцки — лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ. Он в 1487 матчах набрал 2857 (894 + 1963) очков.
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