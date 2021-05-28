«Барыс» объявил о переходе шведского защитника Альсинга
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Пресс-служба «Барыса» объявила о подписании контракта со шведским защитником Олле Альсингом. Он подписал одностороннее соглашение, рассчитанное на один сезон.
25-летний Альсинг практически на протяжении всей карьеры выступал на родине. Но в сезоне-2020/2021 шведский игрок перебрался в систему «Оттавы Сенаторз». Он провёл четыре матча в НХЛ, а затем был переведён в фарм-клуб «Оттавы». За «Бельвиль» в АХЛ Альсинг провёл 11 матчей и сделал две результативные передачи.
У Альсинга также есть опыт выступления за молодёжную и главную сборную Швеции.
«Барыс» в прошлом сезоне занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф клуб из Казахстана в первом раунде уступил «Салавату Юлаеву» (2-4).
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