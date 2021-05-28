Тренер «Вегаса»: ещё перед началом серии с «Миннесотой» понимали, что будет непросто

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур рассказал о подготовке команды к решающему, 7-му матчу первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд».
«Мы — опытная команда. Наши ребята знают, что каждый день, когда они просыпаются с возможностью сыграть в плей-офф — это отличный день. Мы сейчас именно в такой ситуации. Знаю, что завтра мы будем готовы летать по площадке.
Соперник уже дважды оставлял свои ворота на замке? Конечно, нам хотелось бы забить. Но у соперников по этому поводу есть свое мнение. Думать, что мы выйдем и сможем диктовать им свою волю на протяжении 60 минут — нереалистично. В кубковом хоккее такого не бывает. „Миннесота“ — одна из лучших оборонительных команд в лиге. Дело не в том, что мы не хотим сыграть с ними в открытый хоккей. Мы должны сыграть умно, чтобы создать достаточно моментов, не впадая в безрассудство. Весь сезон нам удавалось ходить по этой грани довольно успешно. Но все матчи этой серии — очень упорные, от этого никуда не деться. Обе команды слишком хороши, а пределы погрешности слишком малы.
Ещё перед началом серии мы понимали, что генерировать моменты в матча с „Миннесотой“ будет сложно, и что нас ждут встречи с невысокой результативностью. Себя мы тоже считаем хорошей оборонительной командой — вот мы и бьёмся до последнего. Не думаю, что семиматчевая серия должна считаться сюрпризом. У нас и вчера были хорошие моменты: во втором периоде попали в перекладину и имели выход „два в один“. Вчерашний матч фактически был до первого гола, и его забил соперник. А с отставанием в счете играть сложно как против них, так и против нас», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.
Седьмой матч серии «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» состоится в ночь с 28 на 29 мая. Встреча начнётся в 4:00 мск в Лас-Вегасе.
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