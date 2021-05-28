Тарасенко — об участии в ЧМ: у клуба вопросов не было и у меня опасений тоже

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко прокомментировал приезд на чемпионат мира-2021 в Латвию.
«Тяжёлое время было, травмы позади. Очень долго восстанавливался, много времени в хоккее пропустил. Поступил вызов, решил, что поеду. Давно не получалось поиграть за сборную. У клуба вопросов не было и у меня опасений тоже. Обидно, что так сезон закончился, но рад, что получил вызов и с радостью принял его», — приводит слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID-19. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.
- 28 мая 2021
-
13:03
-
12:44
-
12:38
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:16
-
12:15
-
12:11
-
12:09
-
12:01
-
11:42
-
11:04
-
10:47
-
10:31
-
10:12
-
10:03
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
08:45
-
08:35
-
07:50
-
07:43
-
06:00
-
04:57
-
00:47
-
00:34
-
00:00
-
00:00
- 27 мая 2021
-
23:43
-
23:36
-
23:22
-
23:22