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Тарасенко — об участии в ЧМ: у клуба вопросов не было и у меня опасений тоже

Тарасенко — об участии в ЧМ: у клуба вопросов не было и у меня опасений тоже
Елена Кузнецова
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко прокомментировал приезд на чемпионат мира-2021 в Латвию.

«Тяжёлое время было, травмы позади. Очень долго восстанавливался, много времени в хоккее пропустил. Поступил вызов, решил, что поеду. Давно не получалось поиграть за сборную. У клуба вопросов не было и у меня опасений тоже. Обидно, что так сезон закончился, но рад, что получил вызов и с радостью принял его», — приводит слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID-19. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.

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