Владимир Тарасенко: ни один нормальный хоккеист не будет отвечать про сочетания

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко рассказал о своей роли в команде.



«С Шалуновым пересекались в Новосибирске, хорошо его знаю. Вижу себя там, где меня видит тренерский штаб. Ни один нормальный хоккеист не будет отвечать про сочетания. Никогда ещё не доводилось выигрывать ЧМ, приехали побеждать. С кем поставят, с тем поставят, наше дело – выходить и играть», — цитирует 29-летнего россиянина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Недавно прибывшие на ЧМ-2021 хоккеисты из НХЛ по протоколу ИИХФ обязаны отбыть карантин. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, игроков допустят к матчам.



После четырёх матчей россияне, набрав девять очков, занимают третье место в турнирной таблице группы А. Следующий матч сборная России проведёт 29 мая, соперниками россиян станут швейцарцы.

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