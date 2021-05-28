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Владимир Тарасенко: ни один нормальный хоккеист не будет отвечать про сочетания

Владимир Тарасенко: ни один нормальный хоккеист не будет отвечать про сочетания
Елена Кузнецова
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко рассказал о своей роли в команде.

«С Шалуновым пересекались в Новосибирске, хорошо его знаю. Вижу себя там, где меня видит тренерский штаб. Ни один нормальный хоккеист не будет отвечать про сочетания. Никогда ещё не доводилось выигрывать ЧМ, приехали побеждать. С кем поставят, с тем поставят, наше дело – выходить и играть», — цитирует 29-летнего россиянина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Недавно прибывшие на ЧМ-2021 хоккеисты из НХЛ по протоколу ИИХФ обязаны отбыть карантин. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, игроков допустят к матчам.

После четырёх матчей россияне, набрав девять очков, занимают третье место в турнирной таблице группы А. Следующий матч сборная России проведёт 29 мая, соперниками россиян станут швейцарцы.

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