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Тарасенко — о сенсациях на ЧМ: не так много свободного времени, чтобы следить за этим

Тарасенко — о сенсациях на ЧМ: не так много свободного времени, чтобы следить за этим
Елена Кузнецова
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Форвард сборной России Владимир Тарасенко рассказал об условиях карантина на чемпионате мира в Риге (Латвия). Также Тарасенко поделился мнением о сенсационных результатах на турнире.

«Карантин? Нормальная комната, есть, куда велик поставить. Смотришь фильмы, играешь в компьютер, с семьёй и с Димой много разговаривали по телефону. Осталось немного, сегодня можно выходить из номера уже. Нормально было.

Прошло четыре дня с окончания сезона, следил только за сборной России. Нет объяснения сенсациям. Осталось три игры в группе и плей-офф, надо фокусироваться на себе. Если хочешь выигрывать, надо обыгрывать сильнейших. На каждом ЧМ есть сенсации, это задача журналистов – писать статьи по этому поводу. У меня не так много было свободного времени, чтобы следить за этим», — передаёт слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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