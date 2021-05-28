Тарасенко — о травмах: если бы у меня не было семьи, я бы с ума сошёл

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко рассказал о травмах, преследовавших его на протяжении двух сезонов.



«Если честно, подробно до конца никто точно не знает, какие у меня были травмы. Были три разные, которые вытекали одна из одной. Летом, наверное, всё расскажу, чтобы стало понятно.



Если бы у меня не было семьи, я бы с ума сошёл. Долго готовился, восстанавливался, вышел играть в прошлом плей-офф. Что-то неправильно сделали, я не мог играть физически – от каждого контакта, броска болело плечо.

В следующем сезоне почти весь год пропустил. Поговорили с семьей, выбрали определенных докторов. Главное – верить. Если веришь и есть поддержка близких, это здорово отвлекает.



Не буду врать, что всё было легко. Мысли всякие были, это нелёгкий процесс физически и психически. Слава богу, всё хорошо, семья с России поддерживала. Когда играешь и всё хорошо, выиграли Кубок в 2019 году, то у тебя много друзей, все пишут. Когда не играешь в хоккей, понимаешь, кто переживает за тебя на самом деле. Тот же Дима Орлов меня поддерживал, есть близкие друзья. Поддержка помогла правильно мыслить во время восстановления», — приводит слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В регулярном первенстве НХЛ сезона-2020/2021 Тарасенко из-за травмы провел всего 24 матча, в которых забросил 4 шайбы и стал автором 10 голевых передач.

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