Дмитрий Орлов: Олимпиада — мечта моего детства. Надеюсь, НХЛ отпустит нас в Пекин

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов рассказал о желании выступить на Олимпийский играх-2022 в Пекине.
«Я ещё ни разу не играл на Олимпиаде, это мечта моего детства. Надеюсь, нас лига отпустит, они сейчас договариваются. В договоре был пункт, что на ближайшую Олимпиаду мы должны поехать. Так что надеюсь, что мы поедем и снимут все карантины. Все соскучились по игре. Всегда приятно играть с полными трибунами и чувствовать поддержку. Это меняет игру», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) на хоккейном турнире отсутствовали игроки НХЛ. Победу тогда одержала сборная России, обыгравшая в финале сборную Германии (4:3, ОТ).
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