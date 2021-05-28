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Орлов: жаль, что Овечкина, Самсонова и Кузнецова нет с нами на ЧМ

Орлов: жаль, что Овечкина, Самсонова и Кузнецова нет с нами на ЧМ
Павел Панышев
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Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал собственный приезд в расположение национальной команды на чемпионат мира в Риге (Латвия).

«У нас были свои игры, свой плей-офф, фокусировались на своих играх, не было особой возможности следить за чемпионатом мира. Вчера смотрел игру Швеции с Чехией. Все стараются выйти в плей-офф. Все будут биться, выкладываться. Нам нужно быть готовыми и не расслабляться.

Ребята из «Вашингтона» пожелали удачи, главное без травм, выиграть золото, обычные стандартные пожелания. Жаль, что Овечкина, Самсонова и Кузнецова нет с нами, это большое усиление, такие игроки. Но у нас здесь есть команда, надо играть теми, кто есть. Здесь хорошая команда, ребята давно в «пузыре», живут без семей. Тяжело находить эмоции, но все ребята стараются. Мы тоже будем стараться внести положительные эмоции в команду, чтобы добавлять в каждой игре», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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