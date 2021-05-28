Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кагарлицкий — о переходе в «Ак Барс»: я ведь как-то играл семь лет без Шипачёва?

Кагарлицкий — о переходе в «Ак Барс»: я ведь как-то играл семь лет без Шипачёва?
Никита Сербаков
Комментарии

Новичок «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал распад его связки с Вадимом Шипачёвым, с которым они выступали в одном звене за «Динамо».

«Не нужно искать второго или третьего Шипачёва. Он такой один. На мой взгляд, Вадим – сильнейший центр в нашей лиге по мышлению и мастерству. Но в «Ак Барсе» есть мастеровитые ребята, с которыми, уверен, мы сыграемся. Много талантливых молодых игроков.

Последнее время в прессе почему-то сложилось мнение, что я могу играть только с Шипачевым. Но ведь я как-то играл семь лет без Вадика? Мы с ним хорошо общаемся, он отличный друг и прекрасный человек, но и я – самодостаточный игрок.

Интересно будет сыграть против него. Кто знает, может, мы когда-то еще сыграем вместе в одной команде, – сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту КХЛ.

Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2022 года. Прошлый сезон форвард провёл в составе московского «Динамо». В регулярном чемпионате Кагарлицкий принял участие в 59 встречах, в которых набрал 47 (14+33) очков при показателе полезности „+21“. В Кубке Гагарина-2021 нападающий провёл шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности „+2“.

За свою карьеру новичок казанского клуба принял участие в 544 матчах в КХЛ, набрал 389 (140+249) очков при показателе полезности „+63“. Форвард входит в двадцатку лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги.

Новость по теме
Кровопусков — об уходе Кагарлицкого: если «Динамо» доверяет Кудашову, значит доверяет
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021