Кагарлицкий — о переходе в «Ак Барс»: я ведь как-то играл семь лет без Шипачёва?

Новичок «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал распад его связки с Вадимом Шипачёвым, с которым они выступали в одном звене за «Динамо».



«Не нужно искать второго или третьего Шипачёва. Он такой один. На мой взгляд, Вадим – сильнейший центр в нашей лиге по мышлению и мастерству. Но в «Ак Барсе» есть мастеровитые ребята, с которыми, уверен, мы сыграемся. Много талантливых молодых игроков.



Последнее время в прессе почему-то сложилось мнение, что я могу играть только с Шипачевым. Но ведь я как-то играл семь лет без Вадика? Мы с ним хорошо общаемся, он отличный друг и прекрасный человек, но и я – самодостаточный игрок.



Интересно будет сыграть против него. Кто знает, может, мы когда-то еще сыграем вместе в одной команде, – сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту КХЛ.



Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2022 года. Прошлый сезон форвард провёл в составе московского «Динамо». В регулярном чемпионате Кагарлицкий принял участие в 59 встречах, в которых набрал 47 (14+33) очков при показателе полезности „+21“. В Кубке Гагарина-2021 нападающий провёл шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности „+2“.



За свою карьеру новичок казанского клуба принял участие в 544 матчах в КХЛ, набрал 389 (140+249) очков при показателе полезности „+63“. Форвард входит в двадцатку лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги.