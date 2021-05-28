«Авангард» продлил контракт с Каблуковым и подписал пробное соглашение с Махановским

Пресс-служба «Авангарда» сообщила о продлении контракта с форвардом Ильёй Каблуковым. Соглашение продлено на один сезон. Кроме того, «Авангард» заключил просмотровый контракт с 27-летним нападающим Павлом Махановским, который является воспитанником омского клуба.
В минувшем сезоне Каблуков провёл 58 матчей. Он набрал 4 (2+2) очка.
Махановский в прошлом сезоне выступал в «Югре» в ВХЛ. Он в составе «Югры» выиграл Кубок Петрова. Форвард провёл 59 матчей и набрал 16 (9+7) очков.
«Мы стараемся закрыть подписания российских игроков до начала тренировочного лагеря в июле. Илья Каблуков показал себя настоящим лидером команды, в решающие моменты плей-офф он проделал огромный объём работы как на льду, так и в раздевалке. Павел Махановский – воспитанник омского хоккея, двукратный чемпион ВХЛ, лидер лиги по силовым приемам. Он заслужил свой шанс и попытается создать конкуренцию в пуле наших «силовиков», — прокомментировал подписание контрактов генменеджер клуба Алексей Волков.
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