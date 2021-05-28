«Спартак» объявил о подписании контрактов с Фаттаховым и Демченко

Пресс-служба «Спартака» объявила о подписании контрактов с двумя молодыми хоккеистами. Так, соглашения подписали форварды 17-летний Вадим Фаттахов и 19-летний Валентин Демченко.
Фаттахов — воспитанник пензенского хоккея. В прошлом сезоне он выступал за «Дизелист» в МХЛ. Форвард провёл 43 матча и набрал 55 (22+32) очков. Он привлекался в состав юниорской сборной России. Двусторонний контракт Фаттахова рассчитан до 30 апреля 2023 года.
Демченко начинал карьеру в Витебске (Беларусь). В минувшем сезоне нападающий выступал за «Витебск» и минский «Юниор». Он провёл 50 матчей и набрал 25 (11+14) очков. Также Демченко выступал за юниорскую и молодёжную сборную Беларуси. В составе «Юности» нападающий стал чемпионом Беларуси в минувшем сезоне. Демченко подписал соглашение до 30 апреля 2022 года.
- 28 мая 2021
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