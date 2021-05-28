Константин Пушкарёв: Казахстан может обыграть Канаду за счёт дисциплины

Бывший игрок «Лос-Анджелес Кингз» Константин Пушкарёв поделился ожиданиями от матча чемпионата мира, в котором встретятся сборные Казахстана и Канады.

«Как оцениваю выступление сборной Казахстана? Молодцы — красавцы, нравится, как играют ребята: самоотверженно, командой, друг за друга бьются, ловят на себя. Видно, что есть команда.

Канадцам отступать некуда — и любое поражение, даже победа в овертайме, возможно, не даст им шанс попасть в плей-офф

Будут ли канадцы опасаться сборную Казахстана? Думаю, что опасаться, наверное, не будут. Просто будут знать, что эта команда очень хорошо играет на этом турнире — и не станут относиться так: соперник не такого уровня, как мы. Все показала игра на этом турнире — и, думаю, канадцы отнесутся очень серьезно к нашей команде

За счёт чего можно обыграть Канаду? За счёт дисциплины — как и в предыдущих матчах. За счёт хорошей игры в обороне впятером. Как играли в предыдущих поединках, то же самое ставить и на эту игру: очень хорошо сыграть в обороне, попытаться на контратаках поймать и забить свои голы», — цитирует Пушкарёва Vesti.kz.