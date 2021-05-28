Робертсон: видел в обзорах матчей, какую угрозу представляет Капризов для соперника

Нападающий «Даллас Старз» и сборной США Джейсон Робертсон рассказал о своём дебютном сезоне в НХЛ, а также высоко отозвался о форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.
«Если честно, я и сам не ожидал, что стану одним из лучших новичков. Никогда не думал о том, попаду ли в список номинантов на «Колдер» или нет. Я лишь хотел играть и помогать команде. У нас сложилась неприятная ситуация с травмами, но мне удалось извлечь из этого выгоду и показать себя. Спасибо тренерам, что дали шанс. Они позволили мне играть, и это сработало. Так что я просто доволен тем, как провёл сезон.
Не видел ни одного матча «Миннесоты», поскольку мы часто проводили матчи в одно время, а за плей-офф сейчас не позволяет следить разница в часовых поясах. Но видел в обзорах, какую угрозу Кирилл Капризов представляет для соперника и как ведёт команду за собой. Он отличный игрок, и я жду встречи с ним в НХЛ в следующем сезоне», — сказал Робертсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
В регулярном сезоне НХЛ Джейсон Робертсон провёл 51 матч, забросил 16 шайб и стал автором 28 результативных передач. На чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия) нападающий в четырёх матчах набрал 5 (2+3) очков.
- 28 мая 2021
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