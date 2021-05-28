Робертсон: Радулов — один из самых весёлых людей в «Далласе». Он очень забавный

Нападающий «Даллас Старз» и сборной США Джейсон Робертсон поделился мнением о российских одноклубниках.

«Почему не попали в плей-офф? Против нас было много обстоятельств. Это и травмы основных игроков — Бишопа, Радулова. Вмешался и коронавирус. У нас было много заболевших в начале тренировочного лагеря, это отбросило нас на пару недель назад. Затем были зимние бури в Далласе, которые оставили нас вне игры на неделю. Всё это сделало наше расписание ещё более плотным, но это не может быть оправданием. Мы проиграли 18 или 16 матчей в овертаймах (14. – Прим. «Чемпионата»). Это явно не помогло нам в наборе очков. Оглядываясь назад, можно подумать: «А что, если бы…». Но нам остаётся только двигаться дальше и ждать следующего сезона.

Что сказал Боунесс? Сказал, что в следующем сезоне мне будет сложнее, а он будет больше с меня спрашивать, потому что в прошлом году обо мне никто не знал, но теперь у всех есть представление, какой я игрок и на что способен. Он пожелал мне хорошо провести чемпионат мира, затем вернуться домой, отдохнуть и подойти к новому сезону со свежими силами. Ему нужно, чтобы я показал такой же уровень игры, если не выше, ведь в следующем сезоне мы постараемся вернуться в плей-офф и выиграть трофей, который нам не достался в прошлом году. Теперь от меня ждут многого, и я приложу все усилия, чтобы соответствовать ожиданиям.

Взаимоотношения с российскими игроками? Радулов — один из самых весёлых людей в команде, он очень забавный (смеётся). Он крутой. К сожалению, он пропустил большую часть сезона, нам не хватало его присутствия в раздевалке и на льду. Денис — отличный парень, тоже очень весёлый. Мы с ним почти одного возраста, поэтому нам гораздо проще взаимодействовать. С Антоном мы не так часто общаемся. Он отличный вратарь, а я всего лишь нападающий-новичок. Но он хорошо ко мне относится, мы пару раз оставались дополнительно после тренировок. Они все отличные люди, здорово иметь их в команде», — сказал Робертсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.