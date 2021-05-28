Кагарлицкий: Квартальнов лично изъявил желание пригласить меня в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от работы с главным тренером казанцев Дмитрием Квартальновым.
«Вы считаете, что хоккеисты в Казани только бегут и бьются? Я смотрел матчи «Ак Барса», играл против этой команды. И не могу сказать, что они постоянно забрасывают шайбу в зону. Они и шайбу контролировали, и в пас играли. А борьба? В любой команде нужно бороться.
Дмитрий Квартальнов перед подписанием контракта звонил мне несколько раз. Он лично изъявил желание пригласить меня. Объяснил мою роль, рассказал, с кем я буду играть. По крайней мере, на начальном этапе. Потом, понятное дело, партнеры могут поменяться», — сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту КХЛ.
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о процессе перехода из московского «Динамо» в казанский клуб.
- 28 мая 2021
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