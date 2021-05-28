Британец Кирк забил сборной Швеции и вышел в лидеры списка лучших бомбардиров ЧМ-2021
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Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк забросил шайбу в ворота команды Швеции в матче чемпионата мира — 2021 в Латвии.
На восьмой минуте Кирк от правого борта прострелил на пятак, где Брендан Коннолли вместе с вратарём Виктором Фастом занёс шайбу в ворота. Гол записали на Кирка, выведшего свою сборную вперёд.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Таким образом, Кирк вышел в лидеры списка лучших бомбардиров чемпионата мира — 2021. Теперь на счету британца пять голов. У ближайших преследователей в лице швейцарца Грегори Хофмана и Тимо Майера, датчанина Никласа Йенсена и американца Тревора Мура по четыре шайбы в четырёх матчах.
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