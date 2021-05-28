Стали известны сочетания сборной России перед матчем со Швейцарией на ЧМ-2021

Сборная России, выступающая на чемпионате мира — 2021 в Риге, провела занятие в зале «Олимпийского центра» и ледовую тренировку на «Даугава-Арене».

Игроки занимались в следующий сочетаниях:



Группа 1

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов.

Синие: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.

Красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.

Чёрные: Дронов — Орлов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Зуб, Кузьменко, Григоренко, Тарасенко.



Нападающий Константин Окулов занимался по индивидуальной программе.



Пятый матч группового этапа ЧМ-2021 со Швейцарией сборная России проведёт завтра, начало — в 16:15 мск.