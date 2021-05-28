Стали известны сочетания сборной России перед матчем со Швейцарией на ЧМ-2021
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Сборная России, выступающая на чемпионате мира — 2021 в Риге, провела занятие в зале «Олимпийского центра» и ледовую тренировку на «Даугава-Арене».
Игроки занимались в следующий сочетаниях:
Группа 1
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Шалунов.
Синие: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов.
Красные: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов.
Чёрные: Дронов — Орлов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
Группа 2
Вратари: Бочаров, Федотов.
Зуб, Кузьменко, Григоренко, Тарасенко.
Нападающий Константин Окулов занимался по индивидуальной программе.
Пятый матч группового этапа ЧМ-2021 со Швейцарией сборная России проведёт завтра, начало — в 16:15 мск.
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