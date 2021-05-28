Швеция одержала вторую победу на ЧМ-2021, уверенно обыграв Великобританию

В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Великобритании. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.

На восьмой минуте Лиам Кирк с передачи Дэвида Филлипса вывел сборную Великобритании вперёд. На 16-й минуте Маркус Сёренсен сравнял счёт. На 28-й минуте Йонатан Пудас вывел сборную Швеции вперёд. В середине второго периода Адриан Кемпе с передачи Маркуса Сёренсена увеличил преимущество шведов до двух шайб. В середине третьего игрового отрезка Кемпе оформил дубль.

Напомним, следующий матч Великобритания проведёт 29 мая с Чехией. Швеция 30 мая сыграет со Словакией.