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Швеция одержала вторую победу на ЧМ-2021, уверенно обыграв Великобританию

Швеция одержала вторую победу на ЧМ-2021, уверенно обыграв Великобританию
Владимир Лаевский
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В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Великобритании. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Юхана Гарпенлёва.

На восьмой минуте Лиам Кирк с передачи Дэвида Филлипса вывел сборную Великобритании вперёд. На 16-й минуте Маркус Сёренсен сравнял счёт. На 28-й минуте Йонатан Пудас вывел сборную Швеции вперёд. В середине второго периода Адриан Кемпе с передачи Маркуса Сёренсена увеличил преимущество шведов до двух шайб. В середине третьего игрового отрезка Кемпе оформил дубль.

ЧМ-2021. Группа A
28 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Швеция
Окончен
4 : 1
Великобритания
0:1 Кирк (Филлипс) – 07:20' (5x5)   1:1 Сёренсен (Олофссон, Тёммернес) – 15:18' (5x4)   2:1 Пудас (Пилут, Вингерли) – 27:00' (5x5)   3:1 Кемпе (Сёренсен) – 32:08' (5x5)   4:1 Кемпе (Сёренсен) – 52:34' (5x5)

Напомним, следующий матч Великобритания проведёт 29 мая с Чехией. Швеция 30 мая сыграет со Словакией.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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