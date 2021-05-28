Вратарь сборной Казахстана: чуть-чуть везения — и мы бы победили в матче с Канадой

Вратарь сборной Казахстана Андрей Шутов подвёл итоги матча ЧМ-2021 с Канадой (2:4).



«В первый раз играл, дебютировал. Волнения не было, нормально вошёл в игру. Мне без разницы, с кем играть, — Канада это или не Канада.



Проиграли, поэтому из моих спасений выделить нечего.



Команда играла нормально, но в каких-то моментах не повезло — рикошет, добивание… С другой стороны, это уже мастерство канадцев. Думаю, чуть-чуть везения — и мы бы выиграли в этом матче», — приводит слова Шутова «Р-Спорт».

Напомним, в очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла команду Казахстана. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Жерара Галлана.