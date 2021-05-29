Сегодня, 29 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч начнётся в 16:15 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли сборная России обыграть Швейцарию на ЧМ-2021?»
Сборные России и Швейцарии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по девять очков. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).
Помимо России и Швейцарии, в группе А выступают также сборные Словакии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.
3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.
- 29 мая 2021
-
11:45
-
11:33
-
11:31
-
11:19
-
11:18
-
11:00
-
10:56
-
10:23
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
09:55
-
09:41
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:14
-
08:55
-
08:42
-
08:31
-
07:47
-
07:20
-
06:48
-
06:00
-
05:48
-
05:31
-
02:28
-
01:38
- 28 мая 2021
-
23:45
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:49
-
22:31