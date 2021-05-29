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Сможет ли сборная России обыграть Швейцарию на ЧМ-2021?

Сможет ли сборная России обыграть Швейцарию на ЧМ-2021?
Владимир Лаевский
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Сегодня, 29 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч начнётся в 16:15 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли сборная России обыграть Швейцарию на ЧМ-2021?»

Сборные России и Швейцарии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по девять очков. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).

Помимо России и Швейцарии, в группе А выступают также сборные Словакии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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