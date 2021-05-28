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Голкипер сборной Беларуси Колосов совершил потрясающий сейв после выхода «один на один»

Голкипер сборной Беларуси Колосов совершил потрясающий сейв после выхода «один на один»
Владимир Лаевский
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В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Дании и Беларуси. К концу первого периода в матче ничья — 1:1.

На восьмой минуте защитник датчан Матиас Лассен был удалён. На 10-й минуте, когда Беларусь играла в большинстве, Дания убежала в контратаку. Йеспер Йенсен убежал от защитника, который в падении пытался выбить шайбу, и задел форварда, выкатился на ворота, качнул Алексея Колосова, но голкипер успел поставить щиток и не позволил нападающему забить.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия).

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