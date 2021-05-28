Сборная Латвии пропустила курьёзный гол после нескольких рикошетов от своих игроков

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Латвии и Норвегии. К началу второго периода в матче ничья — 2:2.

На четвёртой минуте при счёте 0:0 норвежцы проводили атаку. Сондре Ольден выехал из-за ворот и в борьбе с Ральфом Фрейбергсом проткнул шайбу в сторону ворот. Снаряд ударился о щиток голкипера Матиса Кивлениекса, отлетел в ногу защитника Артура Кулды, затем — вновь в щиток вратаря. После шайба отрикошетила в ворота. Очки за ассисты на свой счёт записали Кристиан Косастуль и Матиас Треттенес.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия).