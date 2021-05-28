Форвард сборной Беларуси Дрозд удалён до конца матча за грязный удар в голову Якобсену

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Дании и Беларуси. К концу второго периода в матче лидирует сборная Беларуси — 2:1.

На 11-й минуте встречи нападающий белорусской сборной Сергей Дрозд атаковал форварда датчан Юлиана Якобсена, в своей зоне нанеся ему удар корпусом в голову. Судьи удалили игрока команды Беларуси до конца матча.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, помимо Дании и Беларуси, в группе А выступают также сборные Словакии, Швейцарии, России, Швеции, Чехии и Великобритании.



3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.