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Экс-форвард СКА Владимир Ткачёв может стать игроком «Лос-Анджелеса» в ближайшее время

Экс-форвард СКА Владимир Ткачёв может стать игроком «Лос-Анджелеса» в ближайшее время
Владимир Лаевский
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Нападающий Владимир Ткачёв вскоре может стать игроком «Лос-Анджелес Кингз», сообщает североамериканский журналист Джон Ховен на своей странице в «Твиттере».

25-летний хоккеист близок к подписанию договора с «королями».

В середине мая Ткачёв расторг контракт со СКА по обоюдному согласию сторон. Агент Шуми Бабаев сообщил, что хоккеист уезжает в НХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности "+12" и 26 минутах штрафного времени.

В плей-офф Ткачёв провёл 11 матчей, забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач при коэффициенте полезности "+2".

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