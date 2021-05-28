Результаты восьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

28 мая в Латвии завершился восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи. Дания поднялась на четвёртое место в группе A, Швеция — на пятое. Казахстан отыгрался с 0:2, но уступил Канаде и подпустил её на расстояние одного очка. Латвия сохранила место в лидирующей четвёрке в группе В.

Сборная Швеции — Сборная Великобритании — 4:1

Швеция одержала вторую победу на ЧМ-2021 в пятом матче, Великобритания потерпела четвёртое поражение. Лиам Кирк вышел в единоличные лидеры списка лучших снайперов ЧМ. В составе победителей голы забили Маркус Сёренсен, Йонатан Пудас и Марио Кемпе, оформивший дубль.

Сборная Казахстана — Сборная Канады — 2:4

Казахстан отыгрался с 0:2 благодаря дублю Никиты Михайлиса, но всё равно потерпел второе поражение на ЧМ-2021. Канадцы одержали вторую победу. В составе победителей шайбы забросили Эндрю Манджапане, Адам Хенрик, Коул Перфетти и Коннор Браун.

Сборная Дании — Сборная Беларуси — 5:2

Датчане одержали третью победу на групповом этапе. Беларусь потерпела четвёртое поражение и опустилась на последнее место в группе А. За победителей отличились Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александер Труэ. В составе белорусской сборной голы забили Артём Демков и Михаил Стефанович.

Сборная Латвии — Сборная Норвегии — 3:4 Б

Норвегия одержала вторую победу на ЧМ-2021. Хозяева турнира, сборная Латвии, потерпели третье поражение, но остались в четвёрке группы В. За Латвию забили Ренарс Крастенбергс, Рональд Кениньш и Кристиан Рубинс. В составе победителей шайбы забросили Сондре Ольден, Кен-Андре Олимб и Матиас Эмилио Петтерсен. Победный буллит на счету Микаэля Хага.