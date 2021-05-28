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Результаты восьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

Результаты восьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Владимир Лаевский
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28 мая в Латвии завершился восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи. Дания поднялась на четвёртое место в группе A, Швеция — на пятое. Казахстан отыгрался с 0:2, но уступил Канаде и подпустил её на расстояние одного очка. Латвия сохранила место в лидирующей четвёрке в группе В.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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Сборная Швеции — Сборная Великобритании — 4:1

Швеция одержала вторую победу на ЧМ-2021 в пятом матче, Великобритания потерпела четвёртое поражение. Лиам Кирк вышел в единоличные лидеры списка лучших снайперов ЧМ. В составе победителей голы забили Маркус Сёренсен, Йонатан Пудас и Марио Кемпе, оформивший дубль.

ЧМ-2021. Группа A
28 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Швеция
Окончен
4 : 1
Великобритания
0:1 Кирк (Филлипс) – 07:20' (5x5)   1:1 Сёренсен (Олофссон, Тёммернес) – 15:18' (5x4)   2:1 Пудас (Пилут, Вингерли) – 27:00' (5x5)   3:1 Кемпе (Сёренсен) – 32:08' (5x5)   4:1 Кемпе (Сёренсен) – 52:34' (5x5)

Сборная Казахстана — Сборная Канады — 2:4

Казахстан отыгрался с 0:2 благодаря дублю Никиты Михайлиса, но всё равно потерпел второе поражение на ЧМ-2021. Канадцы одержали вторую победу. В составе победителей шайбы забросили Эндрю Манджапане, Адам Хенрик, Коул Перфетти и Коннор Браун.

ЧМ-2021. Группа B
28 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 4
Канада
0:1 Манджапане (Хенрик, Браун) – 06:03' (5x4)   0:2 Хенрик (Пауэр, Манджапане) – 21:01' (5x5)   1:2 Михайлис – 24:30' (5x5)   2:2 Михайлис (Валк, Савицкий) – 41:31' (5x5)   2:3 Перфетти (Андерсон-Долан) – 47:40' (5x5)   2:4 Браун (Хенрик) – 59:57' (en)

Сборная Дании — Сборная Беларуси — 5:2

Датчане одержали третью победу на групповом этапе. Беларусь потерпела четвёртое поражение и опустилась на последнее место в группе А. За победителей отличились Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александер Труэ. В составе белорусской сборной голы забили Артём Демков и Михаил Стефанович.

ЧМ-2021. Группа A
28 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Дания
Окончен
5 : 2
Беларусь
0:1 Демков (Кодола, Коробов) – 02:12' (5x5)   1:1 Мейер (Лауридсен) – 05:29' (5x4)   1:2 Стефанович (Фальковский, Протас) – 30:20' (5x4)   2:2 Асперуп (Фром, Йенсен) – 44:58' (5x5)   3:2 Фром (Труэ) – 47:48' (5x5)   4:2 Лауридсен (Хардт, Лассен) – 49:53' (5x5)   5:2 Труэ (Лассен, Хардт) – 52:15' (5x5)

Сборная Латвии — Сборная Норвегии — 3:4 Б

Норвегия одержала вторую победу на ЧМ-2021. Хозяева турнира, сборная Латвии, потерпели третье поражение, но остались в четвёрке группы В. За Латвию забили Ренарс Крастенбергс, Рональд Кениньш и Кристиан Рубинс. В составе победителей шайбы забросили Сондре Ольден, Кен-Андре Олимб и Матиас Эмилио Петтерсен. Победный буллит на счету Микаэля Хага.

ЧМ-2021. Группа B
28 мая 2021, пятница. 20:15 МСК
Латвия
Окончен
3 : 4
Б
Норвегия
0:1 Ольден (Косастуль, Треттенес) – 03:50' (5x5)   1:1 Крастенбергс (Рубинс, Кениньш) – 11:55' (5x5)   2:1 Кениньш (Аболс, Сотниекс) – 17:44' (5x5)   2:2 Олимб (Россели Ольсен) – 21:08' (4x5)   2:3 Петтерсен (Россели Ольсен, Олимб) – 41:56' (5x5)   3:3 Рубинс (Балинскис) – 49:42' (5x5)   3:4 Хага – 65:00' (ПБ)
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