Результаты восьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

28 мая в Латвии завершился восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было сыграно четыре встречи. Дания поднялась на четвёртое место в группе A, Швеция — на пятое. Казахстан отыгрался с 0:2, но уступил Канаде и подпустил её на расстояние одного очка. Латвия сохранила место в лидирующей четвёрке в группе В.
Сборная Швеции — Сборная Великобритании — 4:1
Швеция одержала вторую победу на ЧМ-2021 в пятом матче, Великобритания потерпела четвёртое поражение. Лиам Кирк вышел в единоличные лидеры списка лучших снайперов ЧМ. В составе победителей голы забили Маркус Сёренсен, Йонатан Пудас и Марио Кемпе, оформивший дубль.
Сборная Казахстана — Сборная Канады — 2:4
Казахстан отыгрался с 0:2 благодаря дублю Никиты Михайлиса, но всё равно потерпел второе поражение на ЧМ-2021. Канадцы одержали вторую победу. В составе победителей шайбы забросили Эндрю Манджапане, Адам Хенрик, Коул Перфетти и Коннор Браун.
Сборная Дании — Сборная Беларуси — 5:2
Датчане одержали третью победу на групповом этапе. Беларусь потерпела четвёртое поражение и опустилась на последнее место в группе А. За победителей отличились Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александер Труэ. В составе белорусской сборной голы забили Артём Демков и Михаил Стефанович.
Сборная Латвии — Сборная Норвегии — 3:4 Б
Норвегия одержала вторую победу на ЧМ-2021. Хозяева турнира, сборная Латвии, потерпели третье поражение, но остались в четвёрке группы В. За Латвию забили Ренарс Крастенбергс, Рональд Кениньш и Кристиан Рубинс. В составе победителей шайбы забросили Сондре Ольден, Кен-Андре Олимб и Матиас Эмилио Петтерсен. Победный буллит на счету Микаэля Хага.
- 28 мая 2021
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