Все голы матча Беларусь — Дания на ЧМ-2021, видеообзор встречи

В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Дании обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу подопечных Хайнца Элерса.
На третьей минуте Артём Демков вывел белорусскую сборную вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владислав Кодола и Дмитрий Коробов. На шестой минуте Николай Мейер, реализовав численное большинство, с передачи Маркуса Лауридсена сравнял счёт. В середине второго периода Михаил Стефанович реализовал большинство и вывел Беларусь вперёд во второй раз в матче. В третьем периоде датчане отличились четырежды усилиями Маттиаса Асперупа, Матиаса Фрома, Маркуса Лауридсена и Александера Труэ.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, следующий матч Дания проведёт 29 мая со Словакией. Беларусь 30 мая сыграет со Швейцарией.
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