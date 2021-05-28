«Нэшвилл» забанил «Каролину» в «Твиттере» после шутки «Харрикейнз»

«Каролина Харрикейнз» пошутила на своей странице в «Твиттере» над «Нэшвилл Предаторз» после завершения серии первого раунда Кубка Стэнли.



«Харрикейнз» опубликовали пост на тему баннеров на арене «Предаторз». В 2018 году «Нэшвилл» поднял баннер под своды стадиона в честь победы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



Это в качестве шутки решили использовать в «Каролине», выложив фотографию с тремя баннерами.



Первый — про игрока «Теннесси Тайтенс» Тэйлор Левана. Второй — про рок-группу Creed, они присутствовали на матчах в Нэшвилле. Третий — про вторую арену в НХЛ в списке самых громких.

Спустя некоторое время в «твиттере» «ураганов» появилась запись со скриншотом того, что «Нэшвилл» заблокировал их.