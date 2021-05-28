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«Нэшвилл» забанил «Каролину» в «Твиттере» после шутки «Харрикейнз»

«Нэшвилл» забанил «Каролину» в «Твиттере» после шутки «Харрикейнз»
Владимир Лаевский
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«Каролина Харрикейнз» пошутила на своей странице в «Твиттере» над «Нэшвилл Предаторз» после завершения серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Харрикейнз» опубликовали пост на тему баннеров на арене «Предаторз». В 2018 году «Нэшвилл» поднял баннер под своды стадиона в честь победы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Это в качестве шутки решили использовать в «Каролине», выложив фотографию с тремя баннерами.

Первый — про игрока «Теннесси Тайтенс» Тэйлор Левана. Второй — про рок-группу Creed, они присутствовали на матчах в Нэшвилле. Третий — про вторую арену в НХЛ в списке самых громких.

Спустя некоторое время в «твиттере» «ураганов» появилась запись со скриншотом того, что «Нэшвилл» заблокировал их.

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