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Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею — 2021
Владимир Лаевский
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Сегодня, 29 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, состоятся очередные матчи. На этот день запланированы шесть встреч.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Игровой день откроется двумя матчами в 12:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Чехии и Великобритании. На «Арене-Рига» сойдутся сборные Италии и Казахстана.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Чехия
Не начался
Великобритания
ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Италия
Не начался
Казахстан

Игровой день продолжится двумя матчами в 16:15 по московскому времени. Сборная России сыграет со Швейцарией в «Олимпийском спортивном центре». На «Арене-Рига» встретятся сборные Норвегии и США.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Швейцария
Не начался
Россия
ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Норвегия
Не начался
США

В 20:15 пройдут матчи между командами Словакии и Дании, а также Германии и Финляндии.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Словакия
Не начался
Дания
ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Германия
Не начался
Финляндия

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России выступает в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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