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Швейцария — Россия: смотреть онлайн, прямая трансляция Первого канала, ЧМ по хоккею — 2021

Швейцария — Россия: прямая трансляция Первого канала
Владимир Лаевский
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Сегодня, 29 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч начнётся в 16:15 мск.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборные России и Швейцарии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по девять очков. Россия на групповом этапе обыграла Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Беларусь.

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