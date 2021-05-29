Швейцария — Россия: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2021 начнётся в 16:15

Сегодня, 29 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч начнётся в 16:15 мск.
Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.
Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборные России и Швейцарии возглавляют турнирную таблицу группы А. Обе команды набрали по девять очков. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Беларусь.
- 29 мая 2021
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