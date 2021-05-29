НХЛ опубликовала изменения в протоколе COVID-19 ко второму раунду Кубка Стэнли

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте турнира опубликовала список изменений в протоколе COVID-19 к стартующему в ночь на воскресенье второму раунду Кубка Стэнли.



Так, одним из ключевых изменений станет то, что обязательному ношению маски будут подвергаться лишь дети младше двух лет, при условии того, что это разрешено в том регионе, где проходит матч.



Пересмотренное правило ношения масок распространяется только на зрителей. Действующие протоколы COVID-19 для команд остаются в силе, а это означает, что персонал и игроки обязаны носить защитные маски в общественных местах на всех аренах.

Также отмечается, что защитные экраны за скамейками игроков из плексигласа могут быть заменены на оргстекло. Однако для этого обе команды в серии должны считаться полностью вакцинированными. Команда считается полностью вакцинированной, если 85% её состава получили необходимую вакцину и прошли обязательный период ожидания.