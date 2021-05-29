Кирилл Капризов забил второй гол в карьере в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. За «Миннесоту» одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал вторым в карьере в плей-офф НХЛ. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он принял участие в 55 матчах, в которых забил 27 голов и сделал 24 результативные передачи при общем коэффициенте полезности +10».

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Счёт в серии между «Вегасом» и «Миннесотой» 3-3.