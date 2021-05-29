Кирилл Капризов установил новое уникальное достижение для новичков «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов добился нового уникального достижения для новичков клуба. Как сообщается в «твиттере» NHL Public Relations, Капризов стал первым новичком в истории клуба, который набрал очки в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.
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В эти минуты в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд». На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. За «Миннесоту» одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него это второй гол в карьере в плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате он принял участие в 55 матчах, в которых забил 27 голов и сделал 24 результативные передачи при общем коэффициенте полезности +10».
Счёт в серии между «Вегасом» и «Миннесотой» 3-3.
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