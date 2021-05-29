«Миннесота» с Капризовым проиграла «Вегасу» и вылетела из Кубка Стэнли
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Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей хет-трик оформил Маттиас Янмарк и ещё по одной шайбе забросили Николас Хаг, Макс Пасиоретти и Зак Уайтклауд. В составе гостей отличились Зак Паризе и российский нападающий Кирилл Капризов.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 и «Вегас» вышел во второй раунд Кубка Стэнли, а «Миннесота» завершила участие в турнире.
Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» занял второе место в Западном дивизионе, а «Миннесота» — третьей.
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