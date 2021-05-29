Поражения Беларуси, Латвии и Казахстана, лидерство британца Кирка. Главные новости ЧМ-2021

Беларусь, Латвия и Казахстан проиграли свои матчи на ЧМ, Тарасенко и Орлов дали первое интервью после приезда в сборную, а британец Кирк снова вырвался в лидеры гонки снайперов — главные новости шестого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Беларусь потерпела 4-е поражение на ЧМ-2021, пропустив четыре гола в 3-м периоде от Дании
2. Сборная Казахстана отыгралась с 0:2, но всё равно уступила Канаде
3. Несколько команд-участниц ЧМ выразили желание снять флаги в знак солидарности с Беларусью
4. Россия третья в группе, Беларусь уже последняя! Ситуация в таблице ЧМ. LIVE
5. «Главное — что в душе мы играем за Россию». Тарасенко и Орлов — о сборной на ЧМ
6. Британец Кирк забил сборной Швеции и вышел в лидеры списка лучших снайперов ЧМ-2021
7. Стали известны сочетания сборной России перед матчем со Швейцарией на ЧМ-2021
8. Форвард сборной Беларуси Дрозд удалён до конца матча за грязный удар в голову Якобсену
9. Норвегия одержала вторую победу на ЧМ-2021, по буллитам обыграв Латвию
10. В Беларуси возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за инцидент с флагом на ЧМ
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