Поражения Беларуси, Латвии и Казахстана, лидерство британца Кирка. Главные новости ЧМ-2021

Беларусь, Латвия и Казахстан проиграли свои матчи на ЧМ, Тарасенко и Орлов дали первое интервью после приезда в сборную, а британец Кирк снова вырвался в лидеры гонки снайперов — главные новости шестого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Беларусь потерпела 4-е поражение на ЧМ-2021, пропустив четыре гола в 3-м периоде от Дании

2. Сборная Казахстана отыгралась с 0:2, но всё равно уступила Канаде

3. Несколько команд-участниц ЧМ выразили желание снять флаги в знак солидарности с Беларусью



4. Россия третья в группе, Беларусь уже последняя! Ситуация в таблице ЧМ. LIVE



5. «Главное — что в душе мы играем за Россию». Тарасенко и Орлов — о сборной на ЧМ

6. Британец Кирк забил сборной Швеции и вышел в лидеры списка лучших снайперов ЧМ-2021



7. Стали известны сочетания сборной России перед матчем со Швейцарией на ЧМ-2021



8. Форвард сборной Беларуси Дрозд удалён до конца матча за грязный удар в голову Якобсену



9. Норвегия одержала вторую победу на ЧМ-2021, по буллитам обыграв Латвию



10. В Беларуси возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за инцидент с флагом на ЧМ



