Новое достижение Капризова в НХЛ и изменения в регламенте еврокубков. Главное к утру

Аллегри вернулся на пост главного тренера «Ювентуса», Капризову покорилось новое достижение в НХЛ, УЕФА решил отменить правило выездного гола в еврокубках и другие главные новости дня в обзоре «Чемпионата».