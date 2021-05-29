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Новое достижение Капризова в НХЛ и изменения в регламенте еврокубков. Главное к утру

Новое достижение Капризова в НХЛ и изменения в регламенте еврокубков. Главное к утру
Максим Лесовой
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Аллегри вернулся на пост главного тренера «Ювентуса», Капризову покорилось новое достижение в НХЛ, УЕФА решил отменить правило выездного гола в еврокубках и другие главные новости дня в обзоре «Чемпионата».

  1. Дмитрий Хохлов возглавил «Ротор»
  2. «Локомотив» объявил о переходе Мухина в ЦСКА
  3. Кирилл Капризов установил новое уникальное достижение для новичков «Миннесоты»
  4. Массимилиано Аллегри во второй раз возглавил «Ювентус»
  5. Сборная Казахстана отыгралась с 0:2, но всё равно уступила Канаде
  6. Комитет УЕФА принял решение отменить правило выездного гола в еврокубках
  7. Руй Витория попросил «Спартак» купить полузащитника «Бенфики»
  8. Несколько команд-участниц ЧМ выразили желание снять флаги в знак солидарности с Беларусью
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