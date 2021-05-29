Новое достижение Капризова в НХЛ и изменения в регламенте еврокубков. Главное к утру
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Аллегри вернулся на пост главного тренера «Ювентуса», Капризову покорилось новое достижение в НХЛ, УЕФА решил отменить правило выездного гола в еврокубках и другие главные новости дня в обзоре «Чемпионата».
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