Холл: хочу играть за «Бостон». Здесь я узнал, насколько увлекательным может быть хоккей

Форвард «Бостон Брюинз» Тейлор Холл заявил, что хотел бы подписать с клубом долгосрочный контракт.
«Я в самом деле хочу играть за «Бостон», причём не 1-2 года, а дольше. Даже не знаю, какова сейчас моя рыночная стоимость. Не беспокоюсь насчёт контракта, этот вопрос мы обсудим летом. Сейчас мне нужно беспокоиться о других, гораздо более важных вещах.
Когда я приехал в Бостон, то просто собирался наслаждаться каждым днём. И это сработало. Мы выиграли первый раунд, у нас было неплохое завершение регулярного чемпионата. Здесь я узнал, насколько увлекательным может быть такой хоккей.
Я очень хотел попасть в команду, которая играет в плей-офф. Хотел попасть в команду с хорошей культурой, где можно одерживать победы. Я искал место, где мог бы подписать новый контракт, а не просто провести последние 20 матчей в сезоне.
Я знал, что Бостон — замечательный город, но был удивлён тем, что он оказался ещё лучше, чем ожидалось. Надеюсь, у нас всё сработает», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.
Напомним, 29-летний канадец может во второй раз подряд выйти на рынок свободных агентов. В прошлом году он подписал соглашение с «Баффало Сэйбрз» на один год и $ 8 млн, в ходе этого сезона «клинки» обменяли его в «Бостон». «Брюинз» стали 4-й командой для Холла за последние 2 сезона.
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