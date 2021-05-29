Победа над «Миннесотой» стала для наставника «Вегаса» Дебура шестой в шести седьмых матчах

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (6:2, 4-3).
Как отмечает официальная страница Sportsnet Stats в «Твиттере», главный тренер «рыцарей» Питер Дебур продлил свою победную серию в решающих матчах плей-офф НХЛ до шести матчей.
В своей карьере он ещё ни разу не уступал в седьмых матчах.
С «Нью-Джерси Дэвилз» в 2012 году он обыграл «Флориду Пантерз» в первом раунде (3:2 2ОТ), с «Сан-Хосе Шаркс» в 2016 году — «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде (5:0), в 2019 году — «Вегас» в первом раунде (5:4 ОТ) и «Колорадо Эвеланш» во втором раунде (3:2), с «Вегасом» в 2020 году — «Ванкувер Кэнакс» во втором раунде (3:0).
В списке самых побеждающих тренеров в седьмых матчах в истории НХЛ Дебур (6-0) теперь делит второе место со Скотти Боумэном (6-3) и Пэтом Бёрнсом (6-3).
Лидером является Дэррил Саттер (7-3).
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