Шарыченков: почему почти не играл в плей-офф? Это решение тренерского штаба ЦСКА

Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков поделился мнением о прошедшем сезоне КХЛ.
«Борис Михайлов по итогам сезона заметил, что для него я стал одним из главных открытий в составе армейского клуба? Большое спасибо Борису Петровичу за такую оценку. Не знаю, можно ли говорить об открытии, всё-таки в КХЛ провел уже восемь сезонов, есть и титулы. Тем не менее своим первым регулярным чемпионатом в ЦСКА доволен — провёл больше половины матчей, старался помочь команде по максимуму.
Другое дело — плей-офф. В ЦСКА всегда ставятся максимальные задачи, для клуба есть только одно место — первое, но мы, к сожалению, остались вторыми. Совсем немного не хватило для победы, и это отразилось на итоговой оценке сезона.
Почему почти не играл в плей-офф? Это решение тренерского штаба. Ларс Юханссон провёл отличный плей-офф. Поддерживал его и команду со скамейки. В любой момент был готов выйти на лед», — приводит слова Шарыченкова Russia-Hockey.ru.
ЦСКА в финале Кубка Гагарина уступил «Авангарду» (2-4 в серии).
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