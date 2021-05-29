Александр Шарыченков: ментально готов стать первым номером ЦСКА

Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков прокомментировал уход Ларса Юханссона из стана армейцев.
«Стало немного грустно, когда узнал, что Юханссон покидает ЦСКА. Мы с Ларсом сдружились, друг друга заменяли и дополняли. Но у хоккейной жизни — свои правила.
Шведа заменит Иван Федотов. Знаю его как высококлассного профессионала. Уверен, у нас будет хорошая линия.
У каждого вратаря есть цель быть первым. Считаю, что ментально я готов к этому, знаю требования тренерского штаба, систему игры команды. Всё покажет конкуренция. А она почти всегда на благо команды», — цитирует 29-летнего россиянина Russia-Hockey.ru.
2 мая стало известно, что Иван Федотов, выступавший в сезоне-2020/2021 в «Тракторе», продолжит карьеру в московском ЦСКА. Челябинский клуб получит за этот переход денежную компенсацию.
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