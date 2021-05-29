Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Шарыченков: ментально готов стать первым номером ЦСКА

Александр Шарыченков: ментально готов стать первым номером ЦСКА
Никита Сербаков
Комментарии

Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков прокомментировал уход Ларса Юханссона из стана армейцев.

«Стало немного грустно, когда узнал, что Юханссон покидает ЦСКА. Мы с Ларсом сдружились, друг друга заменяли и дополняли. Но у хоккейной жизни — свои правила.

Шведа заменит Иван Федотов. Знаю его как высококлассного профессионала. Уверен, у нас будет хорошая линия.

У каждого вратаря есть цель быть первым. Считаю, что ментально я готов к этому, знаю требования тренерского штаба, систему игры команды. Всё покажет конкуренция. А она почти всегда на благо команды», — цитирует 29-летнего россиянина Russia-Hockey.ru.

2 мая стало известно, что Иван Федотов, выступавший в сезоне-2020/2021 в «Тракторе», продолжит карьеру в московском ЦСКА. Челябинский клуб получит за этот переход денежную компенсацию.

Новость по теме
Шарыченков: почему почти не играл в плей-офф? Это решение тренерского штаба ЦСКА
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021