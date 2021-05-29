Отец форварда сборной Швейцарии возглавил омский клуб ВХЛ

В тренерский штаб омской команды ВХЛ вошли Константин Курашёв, Олег Угольников и Игорь Дякив, сообщается на официальном сайте «Авангарда».



Главным тренером назначен Константин Курашёв. Два последних сезона он работал с командой ВХЛ «СКА-Нева», в сезоне-2017/2018 входил в тренерский штаб клуба КХЛ «Сочи».



Тренерами назначены Олег Угольников и Игорь Дякив. Оба специалиста играли в «Авангарде» в 1990-е годы, после чего тренировали в хоккейной школе клуба. Угольников два последних сезона возглавлял команду МХЛ «Омские Ястребы». Дякив в прошедшем сезоне работал с командой Академии клуба «Ястребы» (ЮХЛ), с которой завоевал бронзовые медали Первенства России.

Отметим, что Константин Курашёв является отцом форварда сборной Швейцарии Филиппа Курашёва.

Напомним, сегодня сборная России встретится со Швейцарией на ЧМ-2021. Начало матча — в 16:15 мск.