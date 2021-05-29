Фолиньо — о вылете «Миннесоты»: кроме как разочарованием случившееся не назовёшь

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найт» (2:6, 3-4 в серии).
«Кроме как разочарованием случившееся не назовёшь. Мы хорошо начали матч, во втором периоде сделали счёт 2:2. Шансы у нас были, но после этого мы почти ничего не создали», – приводит слова Фолиньо официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Вегас Голден Найтс» в следующей стадии плей-офф Кубка Стэнли встретится с «Колорадо Эвеланш». По итогам регулярного сезона «Колорадо Эвеланш» впервые за 20 лет выиграл Президентский кубок НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. Интересно, что ближайшим конкурентом в борьбе за этот трофей был как раз «Вегас».
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