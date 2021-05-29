Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фолиньо — о вылете «Миннесоты»: кроме как разочарованием случившееся не назовёшь

Фолиньо — о вылете «Миннесоты»: кроме как разочарованием случившееся не назовёшь
Никита Сербаков
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найт» (2:6, 3-4 в серии).

«Кроме как разочарованием случившееся не назовёшь. Мы хорошо начали матч, во втором периоде сделали счёт 2:2. Шансы у нас были, но после этого мы почти ничего не создали», – приводит слова Фолиньо официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Вегас Голден Найтс» в следующей стадии плей-офф Кубка Стэнли встретится с «Колорадо Эвеланш». По итогам регулярного сезона «Колорадо Эвеланш» впервые за 20 лет выиграл Президентский кубок НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. Интересно, что ближайшим конкурентом в борьбе за этот трофей был как раз «Вегас».

Новость по теме
Дебур: «Миннесота» была крепким орешком. Горжусь игроками «Вегаса»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021