Ян Коварж: сборную Чехии ждут три тяжёлых матча. Мы должны контролировать эйфорию

Капитан сборной Чехии Ян Коварж поделился мнением о первой половине проходящего в Риге (Латвия) чемпионата мира — 2021 по хоккею.



«В матче со сборной Швеции мы весело провели время, но это было далеко не идеальное выступление в нашем исполнении. В третьем периоде тренер нас уже разогнал. Посмотрим, что из этого выйдет. Моя тройка — первое звено, поэтому мы должны играть лучше и больше помогать команде.



Люди не видят, что происходит внутри команды. У нашего тренера всё прекрасно с эмоциями. То, что вы видите — как маска. Уверяю вас, эмоции у него определённо есть. Если тренер не всегда возбуждён, это не значит, что у него нет эмоций. Порой он показывает их нам.



Мы должны контролировать эйфорию от последних результатов. Мы выиграли важный матч со шведами, но нас ждут ещё три тяжёлые встречи. Мы сами видим, что результаты этого турнира разные и порой неожиданные. Мы должны играть каждый матч так, как играли со сборной Швеции в третьем периоде. В конце увидим, достаточно ли этого», — цитирует Коваржа официальный сайт ИИХФ.



Сборная Чехии в четырёх матчах набрала пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице группы А, однако у идущих впереди датчан и шведов проведено на один матч больше.



Сегодня, 29 мая, сборная Чехии сыграет с Великобританией. Матч пройдёт в «Олимпийском спортивном центре» в Риге и начнётся в 12:15 мск.