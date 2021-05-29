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Нападающий «Вегаса» Янмарк прокомментировал хет-трик в 7-м матче с «Миннесотой»

Нападающий «Вегаса» Янмарк прокомментировал хет-трик в 7-м матче с «Миннесотой»
Владимир Лаевский
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Маттиас Янмарк, оформивший хет-трик в 7-м матче первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд» (6:2, 4-3), поделился впечатлениями от встречи.

Календарь плей-офф НХЛ

«Каждый игрок мечтает забить в седьмом матче. Сложно поверить, что со мной сегодня такое случилось, но удача была на моей стороне. Сегодня мечта однозначно стала явью.

Серия была трудной. У «Миннесоты» хорошая команда. Мы вели в серии 3-1, но не смогли использовать два шанса подряд, потому что соперник был хорош. Они отыгрались.

В плей-офф я научился тому, что если хочешь пробиться далеко, нужно проходить через такие матчи. Надо знать, как в них играть», — приводит слова Янмарка официальный сайт НХЛ.

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