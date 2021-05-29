Самый результативный швейцарец в истории НХЛ Йози не поможет сборной на ЧМ из-за травмы

Защитнику «Нэшвилл Предаторз» Роману Йози придётся пройти дополнительное медицинское обследование из-за удара, нанесённого ему в шестой встрече серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», сообщает SRF.
После удара Джордана Мартинука 30-летний Йози не смог закончить последнюю встречу сезона для «Предаторз». Отмечается, что у защитника наблюдаются признаки сотрясения мозга. Кроме того, до матча у него уже была небольшая травма бедра.
Таким образом, самый результативный швейцарец в истории НХЛ не сможет помочь своей сборной на чемпионате мира-2021, проходящем в Риге (Латвия).
Напомним, сегодня, 29 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч начнётся в 16:15 мск.
- 29 мая 2021
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