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Самый результативный швейцарец в истории НХЛ Йози не поможет сборной на ЧМ из-за травмы

Самый результативный швейцарец в истории НХЛ Йози не поможет сборной на ЧМ из-за травмы
Владимир Лаевский
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Защитнику «Нэшвилл Предаторз» Роману Йози придётся пройти дополнительное медицинское обследование из-за удара, нанесённого ему в шестой встрече серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», сообщает SRF.

После удара Джордана Мартинука 30-летний Йози не смог закончить последнюю встречу сезона для «Предаторз». Отмечается, что у защитника наблюдаются признаки сотрясения мозга. Кроме того, до матча у него уже была небольшая травма бедра.

Таким образом, самый результативный швейцарец в истории НХЛ не сможет помочь своей сборной на чемпионате мира-2021, проходящем в Риге (Латвия).

Календарь ЧМ-2021

Напомним, сегодня, 29 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч начнётся в 16:15 мск.

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