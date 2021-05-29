Вайсфельд: с приездом игроков из НХЛ ситуация в сборной России совсем немножко выправилась

Бывший хоккейный судья, а ныне телевизионный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об усилении состава сборной России игроками из НХЛ.



«С приездом Тарасенко, Орлова и Бобровского ситуация в сборной совсем немножко выправилась. Понятно, что это большие мастера, но Тарасенко очень много пропустил из-за травмы, а Бобровский явно не в лучшей форме. Другое дело, что в любом случае сборную они усилят.



По поводу претендентов на победу на ЧМ-2021 мой ответ не меняется: явных претендентов на золото в Риге нет. В хоккее всегда было и есть слишком много «если». Возьмем последний матч с Данией. При счёте 1:0 попадает Мейер в перекладину. Брось датчанин на сантиметр ниже, мы бы обсуждали что-то другое. Верно? Слишком ситуативная игра. Поэтому вмешаться может любой фактор: невезение, травмы, настрой… Да хоть внезапное помутнение», – приводит слова Вайсфельда «Плеймейкер».



Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко прибыли на ЧМ-2021 в среду, 26 мая. Сергей Бобровский должен прилететь в Латвию сегодня, 29 мая.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.