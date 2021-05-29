Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала видеообращение к сборной России по хоккею, продолжающей выступление на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия).



«Ребята, наша сборная! Весь сезон вы дарили нам радость своей игрой и сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как вы долго к этому шли, несмотря ни на что, вопреки всему. Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех и точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали.



Вы не одни, вместе с вами вся наша страна, миллионы болельщиков: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Мы будем переживать за вас и радоваться вашим победам. Желаем вам только успеха и победы. Мы – Россия, мы – «красная машина». Мы победим!» – сказала Загитова в сторис на своей странице в "Инстаграме".

Видеообращение Алины Загитовой к сборной России по хоккею

Сегодня, 29 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швейцарии. Матч начнётся в 16:15 мск.