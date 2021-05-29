Сборная Казахстана забросила 11 шайб Италии и возглавила группу В на ЧМ-2021

Сегодня, 29 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Казахстана встречалась с командой Италии и одержала победу со счётом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2).



Уже на третьей минуте счет открыл нападающий казахстанцев Роман Старченко. Во втором периоде итальянцы сумели отыграться — шайба на счету форварда Анджело Мичели. Однако ещё до второго перерыва нападающие Егор Петухов и Евгений Рымарев сделали счёт комфортным для сборной Казахстана.



На второй минуте третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами — сначала Никита Михайлис забросил четвёртую шайбу казахстанцев в сегодняшнем матче, а всего через 12 секунд после этого защитник Петер Хохкофлер сократил отставание итальянцев. Далее сборная Казахстана выдала огненный отрезок и с 47-й по 50-ю минуту забросила три шайбы — голы на свой счёт записали Кёртис Валк и дважды Артём Лихотников. На 51-й минуте нападающий Алекс Петан забросил третью шайбу сборной Италии в матче. На 55-й минуте Кирилл Панюков забросил свою первую шайбу на ЧМ-2021. Через полторы минуты Роман Старченко оформил дубль. На 58-й минуте отличился защитник Виктор Сведберг. Окончательный счёт матча был установлен на 60-й минуте защитником Егором Шалаповым.

После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В. Сборная Италии остаётся единственной командой на турнире, на набравшей пока ни одного очка.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.