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Сборная Казахстана забросила 11 шайб Италии и возглавила группу В на ЧМ-2021

Сборная Казахстана забросила 11 шайб Италии и возглавила группу В на ЧМ-2021
Никита Сербаков
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Сегодня, 29 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Казахстана встречалась с командой Италии и одержала победу со счётом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2).

Уже на третьей минуте счет открыл нападающий казахстанцев Роман Старченко. Во втором периоде итальянцы сумели отыграться — шайба на счету форварда Анджело Мичели. Однако ещё до второго перерыва нападающие Егор Петухов и Евгений Рымарев сделали счёт комфортным для сборной Казахстана.

На второй минуте третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами — сначала Никита Михайлис забросил четвёртую шайбу казахстанцев в сегодняшнем матче, а всего через 12 секунд после этого защитник Петер Хохкофлер сократил отставание итальянцев. Далее сборная Казахстана выдала огненный отрезок и с 47-й по 50-ю минуту забросила три шайбы — голы на свой счёт записали Кёртис Валк и дважды Артём Лихотников. На 51-й минуте нападающий Алекс Петан забросил третью шайбу сборной Италии в матче. На 55-й минуте Кирилл Панюков забросил свою первую шайбу на ЧМ-2021. Через полторы минуты Роман Старченко оформил дубль. На 58-й минуте отличился защитник Виктор Сведберг. Окончательный счёт матча был установлен на 60-й минуте защитником Егором Шалаповым.

После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В. Сборная Италии остаётся единственной командой на турнире, на набравшей пока ни одного очка.

Турнирная таблица ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Италия
Окончен
3 : 11
Казахстан
0:1 Старченко (Валк, Михайлис) – 02:12' (5x4)   1:1 Мичели (Петан, Франк) – 24:37' (5x5)   1:2 Петухов (Асетов, Степаненко) – 32:31' (5x5)   1:3 Рымарев (Шин, Блэкер) – 34:59' (5x5)   1:4 Михайлис (Старченко, Валк) – 41:31' (5x4)   2:4 Хохкофлер (Гандер) – 41:43' (5x5)   2:5 Валк (Старченко) – 46:12' (5x4)   2:6 Лихотников – 47:01' (5x5)   2:7 Лихотников (Маклюков) – 49:46' (5x5)   3:7 Петан – 50:59' (5x5)   3:8 Панюков (Диц, Старченко) – 54:38' (5x5)   3:9 Старченко (Валк) – 56:07' (5x4)   3:10 Сведберг (Шестаков, Сагадеев) – 57:44' (5x5)   3:11 Шалапов (Асетов, Лихотников) – 59:52' (5x3)
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